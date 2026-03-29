В Волгоградской области оценят опасность перезимовавшей саранчи

Сотрудники Россельхозцентра в Волгоградской области начинают мониторинг наличия и состояния кубышек саранчовых для оценки перезимовки и определения процента гибели от неблагоприятных погодных условий и естественных врагов - жуков-нарывников.

Этой работой займутся комиссии по борьбе с особо опасными вредителями, которые создаются в марте-апреле в районах области. В их составе будут не только представители Россельхозцентра, но и администраций, а также специалисты по сельскому хозяйству.

Будут обследованы приграничные территории с соседними субъектами – Астраханской, Саратовской областями и Республикой Калмыкия. Также по соглашению, подписанному с Республикой Казахстан, в текущем году запланированы обследования на общей площади 6,0 тыс. га: 1,0 тыс. га по личинкам и 2,0 тыс. га по имаго саранчовых с каждой из сторон.

В Волгоградской области составлен план мероприятий по борьбе со стадными саранчовыми. Всего в текущем году защитные мероприятия предстоит выполнить на площади 81,25 тыс. га на территории 11 муниципальных районов: 79,3 тыс. га наземным способом и 1,95 тыс. га авиационным способом.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!