Происшествия

«Подумали, что случилось страшное»: в Калаче-на-Дону обрушился балкон аварийной двухэтажки

Происшествия 12.06.2025 19:00
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12.06.2025 19:00




В городе Калач-на-Дону Волгоградской области обрушился балкон на втором этаже многоквартирного дома, который признан аварийным. Как сообщили V102.RU местные жители, к счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

- Это случилось в полночь. Грохот был страшенный. Мы подумали, что случилось страшное – в нас что-то врезалось. А когда выбежали на улицу, то сразу всё поняли, - рассказали информагентству жители дома.

На балконе и под ним в момент обрушения никого не было. 

- Бетонная плита рухнула вниз. Осыпались кирпичи. Это от старости произошло. Наш дом уже лет 5 как признан аварийным. Всё обещают расселить, но денег нет. Новое жилье дали только одному. В настоящее время в этом доме проживают 8 семей. Всё здесь старое, гнилое, поэтому и рушится, - уверены люди.

По их словам, на место происшествия приезжали сотрудники полиции и местной администрации.

- Спросили у нас, что и как случилось. Пофотографировали и уехали. Никто нас никуда не выселял. Живем дальше, - уточнили жильцы.

Согласно открытой информации, дом №14 в поселке Дом отдыха, где обрушился балкон, был построен в 1988 году. В двухэтажке, которая признана аварийной, 18 квартир.

В администрации региона, со ссылкой на местные власти, сообщили, что на место происшествия незамедлительно была направлена дежурная бригада в количестве 6 человек, автокран, фронтальный погрузчик.

- В настоящее время работы по демонтажу строительного мусора и рухнувшей плиты перекрытия лоджии завершены. С собственником квартиры установлена связь. На данный момент в предоставлении маневренного жилья не нуждаются, однако администрация Калачевского городского поселения готова в случае необходимости его предоставить, - прокомментировали ситуацию V102.RU.

В настоящее время все коммунальные ресурсы в двухэтажку предоставляются в полном объеме: дом имеет централизованную систему холодного водоснабжения и водоотведения. Система электроснабжения не повреждена.

- Данный дом признан аварийным и жильцы дома будут переселены в строящийся дом по адресу: г.Калач-на-Дону, ул. Мяковского, д.3. Срок окончания строительства в сентябре 2025 года, - рассказали в администрации.

Фото и видео читателей V102.RU

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