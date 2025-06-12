«Динамо-Синара» объявило об очередных изменениях в составе

«Динамо-Синара» объявило имена очередных новичков команды. Состав бело-голубых пополнили Карина Сисенова, Татьяна Кириллова, Людмила Баскакова, Виктория Резник и Екатерина Зиновьева. В то же время голкипер Надежда Колесникова расторгла контракт с «Динамо-Синарой», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
28-летняя правая крайняя Карина Сисенова является воспитанницей астраханской школы гандбола. Она в своей карьере выигрывала серебряные медали первенств мира и Европы в составе юниорской и молодежной сборных России, а также побеждала в чемпионате страны со «Астраханочкой» в 2016 году.
Разыгрывающая Татьяна Кириллова также ранее играла за «Астраханочку». В завершившемся сезоне воспитанница майкопского гандбола в 33 поединках отметилась 50 результативными атаками.
Кроме того, контракт с волгоградским клубом заключила экс-игрок «Уфы-Алисы» Екатерина Зиновьева. 22-летняя спортсменка выступает на позиции правой крайней.
Виктория Резник (девичья фамилия - Коробова) - воспитанница системы «Динамо-Синары». В прошлом сезоне правая крайняя защищала цветы азербайджанского «Азерйола».
Вратарские ряды усилила 26-летняя экс-голкипер майкопской команды «АГУ-Адыиф» Людмила Баскакова. Она заменит в динамовском составе свою коллегу по амплуа Надежду Колесникову, которая расторгла контракт с «Динамо-Синарой» по соглашению сторон и покинула волгоградский коллектив.
Напомним, ранее бело-голубые объявили о переходе трех бывших гандболисток «Кубани» - Анжелики Лебедевой, Марии Гафоновой и Анастасии Федоровой.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)