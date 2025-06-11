Под Волгоградом осудят водителя микроавтобуса за смертельное ДТП с грузовиком





В Дубовском районе Волгоградской области прокуратура утвердила обвинение в отношении водителя из Тольятти. Как сообщает ИА «Высота 102», 49-летний мужчина, управляя микроавтобусом, на полном ходу врезался в КАМАЗ. В результате аварии 60-летний пассажир скончался на месте, а ещё шесть человек получили травмы разной степени тяжести.

- 6 марта 2025 года, управляя автомобилем Mercedes-Benz, ехал в сторону Саратова по автомобильной дороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». На 590-м км автотрассы мужчина во время движения не заметил стоявший на обочине автомобиль марки «КАМАЗ 65117» в сцепке с полуприцепом «НЕФАЗ-993-10-01», задняя часть которого частично выступала на полосу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

При этом следствием установлено, что и сам грузовик, и его прицеп были оснащены габаритными огнями, аварийной сигнализацией и знаками аварийной остановки.

Отметим, водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека. Точку в ближайшее время предстоит поставить Дубовскому районному суду. Кроме того, в интересах 13-летнего сына погибшего прокуратура подготовила иск о возмещении морального вреда.

Фото: прокуратура Волгоградской области