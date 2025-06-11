Происшествия

Под Волгоградом осудят водителя микроавтобуса за смертельное ДТП с грузовиком

Происшествия 11.06.2025 14:03
0
11.06.2025 14:03


В Дубовском районе Волгоградской области прокуратура утвердила обвинение в отношении водителя из Тольятти. Как сообщает ИА «Высота 102», 49-летний мужчина, управляя микроавтобусом, на полном ходу врезался в КАМАЗ. В результате аварии 60-летний пассажир скончался на месте, а ещё шесть человек получили травмы разной степени тяжести.

- 6 марта 2025 года, управляя автомобилем Mercedes-Benz, ехал в сторону Саратова по автомобильной дороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». На 590-м км автотрассы мужчина во время движения не заметил стоявший на обочине автомобиль марки «КАМАЗ 65117» в сцепке с полуприцепом «НЕФАЗ-993-10-01», задняя часть которого частично выступала на полосу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

При этом следствием установлено, что и сам грузовик, и его прицеп были оснащены габаритными огнями, аварийной сигнализацией и знаками аварийной остановки.

Отметим, водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека. Точку в ближайшее время предстоит поставить Дубовскому районному суду. Кроме того, в интересах 13-летнего сына погибшего прокуратура подготовила иск о возмещении морального вреда.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.06.2025 17:01
Происшествия 11.06.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2025 12:14
Происшествия 11.06.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2025 11:26
Происшествия 11.06.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2025 09:48
Происшествия 11.06.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2025 21:48
Происшествия 10.06.2025 21:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2025 18:07
Происшествия 10.06.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2025 16:36
Происшествия 10.06.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2025 15:15
Происшествия 10.06.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2025 12:47
Происшествия 10.06.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2025 10:07
Происшествия 10.06.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2025 09:41
Происшествия 10.06.2025 09:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2025 21:48
Происшествия 09.06.2025 21:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2025 15:46
Происшествия 09.06.2025 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2025 14:44
Происшествия 09.06.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2025 14:04
Происшествия 09.06.2025 14:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:32
Миграционные службы в Волгоградской области не примут иностранцев в День РоссииСмотреть фотографии
18:07
22 дня без воды: жители микрорайона в Котово – на нервном срывеСмотреть фотографии
17:24
В России планируют запустить льготную ипотеку под 2% для участников СВОСмотреть фотографии
17:01
ДТП перекрыло движение трамваев №11 на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде до 16 июня закроют проезд между ул. Голубинской и ул. ГлубокоовражнойСмотреть фотографии
16:08
Волгоградке не удалось списать на мошенников пропажу 231 тыс. с кредитной картыСмотреть фотографии
15:50
Минпромторг разработал проект по стабилизации цен на овощи из борщевого набораСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде восстановили правильное название станции СТСмотреть фотографии
14:43
В арбузной мекке Волгоградской области провели апгрейд сотовой сетиСмотреть фотографии
14:21
Андрей Бочаров вручил награды и присвоил звания 29 волгоградцамСмотреть фотографии
14:03
Под Волгоградом осудят водителя микроавтобуса за смертельное ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
13:56
Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллионаСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде ОПГ «отжала» у государства 22 квартиры без наследниковСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде иномарка протаранила КАМАЗ у СК «Динамо»Смотреть фотографии
13:17
МВД опубликовало видео с задержанным под Волгоградом контрактником и автоматомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгоград из Камышина доставили двоих мужчин, раненных беглым контрактникомСмотреть фотографии
12:53
Николай Покидышев перешел в волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
12:51
Опубликовано видео с места задержания беглого контрактника под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Евгений Болотов неожиданно покинул «Ротор»Смотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области задержали сбежавшего из части контрактникаСмотреть фотографии
12:05
«Всё кишит»: в Волгограде засняли нашествие саранчи на поле с пшеницейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Волгоградцам предлагают платить за «охоту» на электросамокатчиков-нарушителейСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом из-за холодильника сгорели баня и кухняСмотреть фотографии
11:12
Суд приговорил к 9 годам колонии волгоградца, забившего до смерти сожительницуСмотреть фотографии
10:55
Компания «Авангард-спецодежда Волгоград» поздравляет волгоградцев с Днем медицинского работникаСмотреть фотографии
10:53
Главбух филиала ВолгГТУ в Михайловке похитила почти 6 млнСмотреть фотографии
10:27
«Клубничную луну» запечатлели волгоградцы в ночь на 11 июняСмотреть фотографии
10:05
Новую партию беспилотников передала Волгоградская область «за ленточку»Смотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом пьяный школьник на мопеде покалечил подругуСмотреть фотографии
09:45
Под Волгоградом ФСБ задержала контрактника-беглеца, распространявшего наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
 