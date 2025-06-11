Никита Плотников подписал новый контракт с «Ротором»

Волгоградский «Ротор» сегодня, 11 июня, официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Никитой Плотниковым до конца сезона 2026/2027, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Напомним, Плотников перешел в «Ротор» летом 2024 года на правах аренды из «Краснодара». Теперь руководство сине-голубых достигло договоренности с действующими чемпионами России о полноценном переходе 21-летнего футболиста в стан волгоградцев.
Отметим, в прошедшем сезоне Плотников провел за волгоградский коллектив 33 матча и стал одним из самых важных игроков команды Дениса Бояринцева.
Ранее сообщалось, что в волгоградский клуб пришел новый игрок - Николай Покидышев. Также сегодня сине-голубые заключили контракт с Артемом Симоняном. А вот Евгений Болотов неожиданно покинул команду.
Фото: СК «Ротор» /vk.com