Спорт

Никита Плотников подписал новый контракт с «Ротором»

Спорт 11.06.2025 20:04
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11.06.2025 20:04


Волгоградский «Ротор» сегодня, 11 июня, официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Никитой Плотниковым до конца сезона 2026/2027, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, Плотников перешел в «Ротор» летом 2024 года на правах аренды из «Краснодара». Теперь руководство сине-голубых достигло договоренности с действующими чемпионами России о полноценном переходе 21-летнего футболиста в стан волгоградцев.

Отметим, в прошедшем сезоне Плотников провел за волгоградский коллектив 33 матча и стал одним из самых важных игроков команды Дениса Бояринцева.

Ранее сообщалось, что в волгоградский клуб пришел новый игрок - Николай Покидышев. Также сегодня сине-голубые заключили контракт с Артемом Симоняном. А вот Евгений Болотов неожиданно покинул команду. 

Фото: СК «Ротор» /vk.com

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