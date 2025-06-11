Евгений Болотов неожиданно покинул «Ротор»

Полузащитник Евгений Болотов сегодня, 11 июня, покинул волгоградский «Ротор» по собственному желанию, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Напомним, Болотов стал игроком «Ротора» летом прошлого года. В минувшем сезоне 24-летний футболист провел за сине-голубых 32 матча в Первой лиге и Кубке России и забил один гол, став одним из лидеров команды. Теперь Евгений возвращается в «Оренбург», воспитанником которого он является.
Как заявил спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров клубной пресс-службе, данное решение спортсмена оказалось неожиданным для руководства и персонала «Ротора», а сам Болотов ранее подписал новый контракт и должен был продолжить выступать за волгоградский коллектив.
- Клуб и игрок в процессе переговоров пришли к общему решению — Евгений останется в нашем клубе на два года. Евгений утверждал, что рассматривал только «Ротор» и не планировал переходить в иные клубы. Мы подписали контракт, выполнив все запросы и условия игрока, после чего пожали руки. На днях «Оренбург» известил о том, что намерен воспользоваться опцией выкупа игрока. Без согласия Евгения это было бы невозможно. Это выбор игрока, желаем удачи, - прокомментировал сложившуюся ситуацию Андрей Дуров.
Фото: СК «Ротор»/ vk.com