Найден живым пропавший из СНТ под Волгоградом 18-летний юноша





В Волгоградской области найден живым пропавший 16 мая 18-летний юноша. Как сообщает ИА «Высота 102», радостной новостью поделились сегодня, 19 мая, волонтеры поискового отряд «ЛизаАлерт».

Напомним, об исчезновении молодого человека стало известно в минувшие выходные. Сообщалось, что 16 парень бесследно пропал в Городищенском районе с территории СНТ «Строитель». Местные жители и добровольцы оперативно подключились к поискам.

При каких обстоятельствах был найден молодой человек и что предшествовало его исчезновению, не сообщается.