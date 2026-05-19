На «Волгоград Арене» состоялись региональные соревнования по настольному теннису «Майский кубок». В крупном турнире с 16 по 17 мая сражались более 120 спортсменов из 8 муниципальных образований региона.
Соревнования прошли среди нескольких возрастных категорий: до 12 лет, до 16 лет, до 20 лет и общая взрослая группа. Из общего числа спортсменов-любителей приняли участие 77 мужчин и 34 женщины.
Участники традиционно соревновались одновременно за несколькими столами.
Результаты соревнований:
Девочки до 12 лет:
1 место – Гончарова Анна, Котово
2 место – Ткаченко Кира, Волгоград
3 место – Роман Алиса, Волжский
Мальчики до 12 лет:
1 место – Подлипаев Дмитрий, Николаевск
2 место – Прокофьев Фёдор, Волгоград
3 место – Филатов Владислав, Волжский
Девушки до 16 лет:
1 место – Евтихеева Алиса, Волгоград
2 место – Ступенко Виктория, Волгоград
3 место – Цыбуля Виктория, Волжский
Юноши до 16 лет:
1 место – Гордеев Егор, Волгоград
2 место – Дворский Александр, Волгоград
3 место – Артемов Андрей, Николаевск
Юниорки до 20 лет:
1 место – Казакова Ксения, Волгоград
2 место – Гурьева Василиса, Волгоград
3 место – Никитина Анастасия, Калач-на-Дону
1 место – Дьяченко Савелий, Калач-на-Дону
2 место – Полетаев Матвей, Волгоград
3 место – Думчев Захар, Волгоград
Мужчины:
1 место – Божок Олег, Волгоград
2 место – Кротов Николай, Волжский
3 место – Дворский Александр, Волгоград
Женщины:
1 место – Николаева Ксения, Волжский
2 место – Горностаева Алина, Волгоград
3 место – Никитина Анастасия, Калач-на-Дону