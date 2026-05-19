



На «Волгоград Арене» состоялись региональные соревнования по настольному теннису «Майский кубок». В крупном турнире с 16 по 17 мая сражались более 120 спортсменов из 8 муниципальных образований региона.





Соревнования прошли среди нескольких возрастных категорий: до 12 лет, до 16 лет, до 20 лет и общая взрослая группа. Из общего числа спортсменов-любителей приняли участие 77 мужчин и 34 женщины.





Участники традиционно соревновались одновременно за несколькими столами.





Результаты соревнований:

Девочки до 12 лет:

1 место – Гончарова Анна, Котово

2 место – Ткаченко Кира, Волгоград

3 место – Роман Алиса, Волжский





Мальчики до 12 лет:

1 место – Подлипаев Дмитрий, Николаевск

2 место – Прокофьев Фёдор, Волгоград

3 место – Филатов Владислав, Волжский





Девушки до 16 лет:

1 место – Евтихеева Алиса, Волгоград

2 место – Ступенко Виктория, Волгоград

3 место – Цыбуля Виктория, Волжский





Юноши до 16 лет:

1 место – Гордеев Егор, Волгоград

2 место – Дворский Александр, Волгоград

3 место – Артемов Андрей, Николаевск





Юниорки до 20 лет:

1 место – Казакова Ксения, Волгоград

2 место – Гурьева Василиса, Волгоград

3 место – Никитина Анастасия, Калач-на-Дону



Юниоры до 20 лет:

1 место – Дьяченко Савелий, Калач-на-Дону

2 место – Полетаев Матвей, Волгоград

3 место – Думчев Захар, Волгоград





Мужчины:

1 место – Божок Олег, Волгоград

2 место – Кротов Николай, Волжский

3 место – Дворский Александр, Волгоград





Женщины:

1 место – Николаева Ксения, Волжский

2 место – Горностаева Алина, Волгоград

3 место – Никитина Анастасия, Калач-на-Дону































































































