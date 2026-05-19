



Неисправность проводки и поджог называют одними из самых вероятных причин пожара в храме Агапиты Печерского на территории Михайловской ЦРБ. Об этом корреспондентам ИА «Высота 102» сообщил его настоятель Вадим Слугин.

- Экспертов, которые внесут в этот вопрос ясность, на месте пока нет. Предварительно нам говорят, что причиной пожара стала либо неисправная проводка, либо поджог. Но с чего бы это была проводка? - удивляется отец Вадим. - В 2007 году владыка Герман благословил строительство часовни, мы поставили на участке вагончик и сначала служили в нём. За три года все оборудовали, и первая литургия в новом храме состоялась 9 мая 2010-го. Все было сделано по уму, проводка укладывалась в кабель-канал. Да у нас и нет такой нагрузки, чтобы случилось возгорание. Мне показывают видео, на котором отчетливо видно, что огонь идёт с колокольни. А там у нас даже розетки нет. Незачем. Только одна лампочка.

Версия о возможном поджоге тоже вызывает у священника немало вопросов. По его словам, конфликтов с местными жителями у него никогда не случалось.

- Не было людей, с которыми бы мы ругались. Сейчас вот, правда, мысль такая пришла в голову. Мы помогали ребятам с СВО, и они записывали видео с благодарностью. Может, это видео ушло куда-то не туда, и нам решили таким образом отомстить? - рассуждает отец Вадим. - Хотя, конечно, это тоже маловероятно. Сейчас, увы, все придётся делать с нуля. Полностью разбирать этот храм и делать новый. Только уже не деревянный, а более современный кирпичный.

Храм Агапиты Печерского занялся огнём сегодня днём. Постройку на территории центральной районной больницы тушили около 40 минут. На это время пациентов ЦРБ пришлось эвакуировать из помещений.

