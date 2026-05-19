Главное

Дачный сезон: как законно снизить платежи за ЖКХ «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России

Актуально

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

Федеральные новости

Федеральные новости
 На АЗС в Ростове-на-Дону произошел выброс газа
В Ростовской области 18 мая на АЗС произошел выброс газа после повреждения клапана. Как сообщает Привет-Ростов, инцидент произошел в Первомайском районе Ростова. В социальных сетях очевидцы опубликовали фото...
Федеральные новости
 Новые автомобильные заграждения установят на границе Ростовской области
Пункты пропуска госграницы в Ростовской области оборудуют новыми средствами принудительной остановки автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, филиал Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы уже разместил тендеры на электронной торговой...
Спорт

Болельщики и игроки «Ротора» вошли в символическую сборную 34‑го тура

Спорт 19.05.2026 13:53
0
19.05.2026 13:53


Завершающий тур Первой лиги не только подвёл итоги напряжённой борьбы за чемпионство, но и позволил выделить игроков, чьи выступления стали украшением заключительных матчей. Волгоградский «Ротор» делегировал в символическую сборную двух игроков, продемонстрировавших яркую игру в завершающем туре:

Александр Коротков – надёжный защитник, который стал оплотом обороны команды. На его счету – голевая передача, позволившая партнёрам реализовать опасный момент и укрепить преимущество «Ротора» на поле.

Сергей Макаров – мозговой центр полузащиты «Ротора». В матче с «Чайкой» он забил гол и сделал голевую передачу, став одним из ключевых творцов успеха команды. Благодаря его действиям «Ротор» контролировал ход матча, уверенно владел инициативой и в итоге добился нужного результата.

Эксперты также отметили:

Лучшие болельщики – фанаты «Ротора», создавшие яркую атмосферу на трибунах и поддержавшие команду до финального свистка. Это признание стало заслуженной наградой за верность клубу и эмоциональную поддержку в решающих матчах сезона.

Уже завтра, 20 мая, «Ротор» выйдет на поле, чтобы доказать свою готовность к матчам с клубами РПЛ. Предстоящая встреча станет серьёзным испытанием и возможностью продемонстрировать качественный футбол на более высоком уровне. 

Как сообщало ранее ИА «Высота 102», на утро 19 мая болельщики выкупили уже почти 30 тысяч билетов на предстоящий матч между «Ротором» и тольяттинским «Акроном». 

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
19.05.2026 13:53
Спорт 19.05.2026 13:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2026 12:39
Спорт 19.05.2026 12:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2026 11:55
Спорт 19.05.2026 11:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2026 11:30
Спорт 19.05.2026 11:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.05.2026 20:08
Спорт 18.05.2026 20:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.05.2026 17:34
Спорт 18.05.2026 17:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.05.2026 07:24
Спорт 18.05.2026 07:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2026 20:25
Спорт 17.05.2026 20:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2026 09:13
Спорт 17.05.2026 09:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2026 21:17
Спорт 16.05.2026 21:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2026 15:15
Спорт 16.05.2026 15:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2026 14:47
Спорт 16.05.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2026 14:12
Спорт 16.05.2026 14:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2026 13:15
Спорт 16.05.2026 13:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2026 20:06
Спорт 15.05.2026 20:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:28
Врачи достали из волгоградца 214 монет, 11 гаек и дверные петлиСмотреть фотографии
16:03
«Все придется разбирать и строить с нуля»: настоятель храма Агапиты Печерского рассказал о возможных причинах пожараСмотреть фотографии
15:49
В ЦПКиО накормят китайской лапшой и познакомят с духом казачестваСмотреть фотографии
15:34
Волгоградский бизнес с начала года набрал кредитов на 63 млрд рублейСмотреть фотографии
15:15
МЧС показало страшные последствия пожара в храме при ЦРБ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
На Волгоградскую область надвигаются ливни с градом и мощнейшим ветромСмотреть фотографии
14:28
Дачный сезон: как законно снизить платежи за ЖКХСмотреть фотографии
14:27
В ИК-9 почтили память погибшего на СВО сотрудника Ильи КлюшенковаСмотреть фотографии
14:02
В Волгоградской области загорелся храм преподобного Агапита Киево-ПечёрскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Болельщики и игроки «Ротора» вошли в символическую сборную 34‑го тураСмотреть фотографии
13:28
В Волжском готовятся к запуску первого пляжаСмотреть фотографии
13:24
Бочаров проинспектировал строительство радиологического корпуса онкодиспансераСмотреть фотографии
13:15
Суд в Москве освободил из-под стражи главу облкомприроды СивокозаСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде за год цены на аренду жилья снизились на 3%Смотреть фотографии
13:09
Найден живым пропавший из СНТ под Волгоградом 18-летний юношаСмотреть фотографии
12:57
Накопительные пенсии волгоградцев увеличат на 17,3%Смотреть фотографии
12:39
Предстоящий матч «Ротора» с «Акроном» вызвал ажиотаж среди болельщиковСмотреть фотографии
12:39
«ПрофФест-2026»: «ЕвроХим-ВолгаКалий» открыл мир новых профессийСмотреть фотографии
12:02
Не устоял даже знак: в Волгограде водитель без прав устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
11:55
На «Волгоград Арене» спортсмены сразились за кубок по настольному теннисуСмотреть фотографии
11:55
Под Волгоградом нашли тело 14-летней школьницыСмотреть фотографии
11:36
Полиция задержала 9 участников инцидента под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:30
Золото и бронза первенства мира по рукопашному бою – у динамовцев из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:25
Продажу спиртного ограничат в Камышине в день 110-летия со дня рождения МаресьеваСмотреть фотографии
11:24
Волгоградские специалисты поставили диагноз 300-летнему дубу в МоздокеСмотреть фотографии
10:56
Сезон аллергии набирает обороты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:47
Волгоградца осудят за убийство приютившего его соседаСмотреть фотографии
10:20
Саженец знаменитого Сталинградского тополя посадят в детском лагере ТюмениСмотреть фотографии
10:14
281 нелегального мигранта из Азии выдворили из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:00
Глава волгоградской Федерации футбола Михаил Шабунин отмечает День рожденияСмотреть фотографии
 