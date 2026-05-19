Болельщики и игроки «Ротора» вошли в символическую сборную 34‑го тура





Завершающий тур Первой лиги не только подвёл итоги напряжённой борьбы за чемпионство, но и позволил выделить игроков, чьи выступления стали украшением заключительных матчей. Волгоградский «Ротор» делегировал в символическую сборную двух игроков, продемонстрировавших яркую игру в завершающем туре:

Александр Коротков – надёжный защитник, который стал оплотом обороны команды. На его счету – голевая передача, позволившая партнёрам реализовать опасный момент и укрепить преимущество «Ротора» на поле.

Сергей Макаров – мозговой центр полузащиты «Ротора». В матче с «Чайкой» он забил гол и сделал голевую передачу, став одним из ключевых творцов успеха команды. Благодаря его действиям «Ротор» контролировал ход матча, уверенно владел инициативой и в итоге добился нужного результата.

Эксперты также отметили:

Лучшие болельщики – фанаты «Ротора», создавшие яркую атмосферу на трибунах и поддержавшие команду до финального свистка. Это признание стало заслуженной наградой за верность клубу и эмоциональную поддержку в решающих матчах сезона.

Уже завтра, 20 мая, «Ротор» выйдет на поле, чтобы доказать свою готовность к матчам с клубами РПЛ. Предстоящая встреча станет серьёзным испытанием и возможностью продемонстрировать качественный футбол на более высоком уровне.

Как сообщало ранее ИА «Высота 102», на утро 19 мая болельщики выкупили уже почти 30 тысяч билетов на предстоящий матч между «Ротором» и тольяттинским «Акроном».

