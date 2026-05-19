В Волжском готовятся к запуску первого пляжа





В Волжском к середине мая уже вовсю готовятся к началу купального сезона. Официально пляжи в городе-спутнике откроются лишь после проверок воды и почвы.

- На городском пляже в районе СНТ «Изобилие» уже убирают берег, расчищают дорожки и косят траву, - рассказывают в пресс-службе администрации Волжского. – Накануне сезона на участке поставят буйки и ограждения для детского пляжа, а также оборудуют зоны для тех, кто не умеет плавать.

Перед летним стартом специалисты проведут санитарно-химические, паразитологические и микробиологические исследования воды и почвы. Пляжи будут открыты для горожан лишь при получении положительных заключений.

По условиям контракта подготовиться к сезону купаний подрядчику предстоит уже к 1 июня. На все работы в городе-спутнике планируют потратить 3,1 миллиона рублей.

Фото Павла Мирошкина