



На Волгоградскую область вновь надвигается стихия. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жителей отдельных районов ждут проливные дожди вкупе с грозами, градом и сильнейшим ветром с порывами до 20-25 м/с.

- Непогода в отдельных районах Волгоградской области сохранится до конца сегодняшнего дня, а также ночью 20-го мая, - сообщили в МЧС России по Волгоградской области.

Накануне очередных «сюрпризов» от погоды горожанам напоминают простейшие правила безопасности, которые, однако, могут спасти им жизнь. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, школами и детскими садами. Пешеходам при мощных порывах ветра следует обходить стороной рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Ради собственного спокойствия волгоградцам рекомендуют также парковаться вдали от деревьев, фонарных столбов и линий электропередач.

Уже завтра в Волгоградской области ожидается возвращение теплой и солнечной погоды. В четверг, 21 мая, город и вовсе прогреется до +31 градуса.

