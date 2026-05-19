



Ученые спрогнозировали магнитные бури после появления огромных пятен на Солнце. Как сообщили специалисты пермского Политеха, основной поток энергии пройдет мимо и не затронет Землю.

Пятна были замечены автоматическим зондом Solar Orbiter 18 мая на обратной стороне Солнца. Их появление привлекло внимание специалистов из-за их возможного влияния на геомагнитную обстановку. Подобные пятна были обнаружены в мае 2024 года. Тогда явление вызвало самую сильную за последние два десятилетия магнитную бурю.

– Сейчас пик активности происходит на обратной стороне светила, из-за этого основной поток энергии будет направлен от Земли. Однако в течение нескольких недель ситуация может измениться: вследствие вращения Солнца часть этой силы может достигнуть нашей планеты и в дальнейшем вызвать магнитную бурю, – пояснил ученый Евгений Бурмистров.

Также специалист подчеркнул, что если в прошлый раз Земля подверглась воздействию наиболее мощного потока, то сейчас последствия будут более умеренными и менее опасными. У специалистов есть около двух недель для того, чтобы изучить процесс, подготовиться и дать рекомендации до того, как жители почувствуют хоть какой-то эффект.

Однако предсказать дальнейшее развитие ситуации с абсолютной достоверностью невозможно.

– Что касается приборов, фиксируемая мощность остается примерно на том же уровне, что и два года назад. Подобные пятна не представляют угрозы для здоровья людей, а имеют лишь научный интерес. Хотя в отдельных случаях возможны кратковременные помехи в работе радиосвязи и навигационных систем, – заключил ученый.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии