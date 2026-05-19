«ПрофФест-2026»: «ЕвроХим-ВолгаКалий» открыл мир новых профессий





«ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с Фондом Мельниченко вновь провели семейный фестиваль «ПрофФест». Для гостей фестиваля организаторы построили масштабный город профессий, в котором особое внимание уделили сотрудничеству с ведущими учебными заведениями и предприятиями региона.

Праздничную программу открыли генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев, глава Котельниковского района Сергей Тыщенко, глава города Котельниково Андрей Фёдоров и почетные гости мероприятия директор Волжского политехнического техникума Сергей Саяпин и декан факультета геологии, горного и нефтегазового дела Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова Александр Третьяк.

– Уже второй год благотворительный Фонд Андрея Мельниченко и ЕвроХим-ВолгаКалий проводят этот прекрасный семейный фестиваль. Для нас это не просто мероприятие, а ещё одна возможность показать, что наш комбинат — не только современное производство, но и настоящий партнёр для всего города Котельниково. Мы вместе строим комфортное жильё, поддерживаем образование, спорт и культуру, возрождаем историческую память о родном крае, – поздравил всех присутствующих генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.

Фестиваль разделили на специальные тематические зоны, каждая из которых предлагала свой уникальный опыт. В научной зоне посетители познавали окружающий мир.





Под сводами шатра раскинулся удивительный музей подземных сокровищ, где можно было не только увидеть, но и прикоснуться к тайнам, миллионы лет скрытым в недрах земли. Дети с восторгом рассматривали витые спирали древнего аммонита, доверяя ему свои самые заветные желания. Там же они с азартом осваивали премудрости профессии маркшейдера и учились пользоваться загадочными инструментами — нивелиром и теодолитом, — которые позволяют измерять высоту и углы между определёнными объектами.

Зона карьеры стала местом, где мечты обретали реальные очертания. Представители отдела по профориентации и взаимодействию с учебными заведениями «ЕвроХим-ВолгаКалия», Волжского политехнического техникума и Южно-Российского государственного политехнического университета организовали для школьников увлекательное погружение в мир специальностей, востребованных на предприятии. В формате открытого диалога эксперты помогали ребятам исследовать свои интересы и сделать первый уверенный шаг навстречу будущей карьере.

В производственной зоне оживал мир Гремячинского горно-обогатительного комбината. Посетители всех возрастов смогли не просто увидеть, но и «примерить» на себя профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых.

Для малышей создали свою волшебную страну. В этой зоне их ждали неутомимые аниматоры, с помощью аквагрима превращавшие их в разных героев. Загадочная гадалка обещала великие свершения. Она с улыбкой заглядывала в будущее и вытягивала карту с предсказанием ремесла, которое предстоит освоить.

За прохождение каждого этапа участники получали яркие наклейки, а собравшие полную коллекцию — уникальные подарки от «ЕвроХим-ВолгаКалия» и Фонда Мельниченко.





Кульминацией мероприятия стало научное шоу. Зрители увидели настоящие чудеса химии — яркие вспышки, разноцветные растворы и удивительные превращения веществ, которые вызывали неизменный восторг у детей и взрослых.

– Сегодня развитие территорий напрямую связано с возможностями для личного роста и профессиональной реализацией. Однако важно, чтобы профориентация была не просто рассказом о профессиях, а становилась живым диалогом между молодежью, семьями, образовательными организациями и работодателями. Школьникам и студентам нужно не только услышать о современных специальностях, но и попробовать себя в них, чтобы понять реальные карьерные перспективы в родных городах, – рассказала генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва.

«ПрофФест-2026» наглядно продемонстрировал, что поиск своего призвания — это увлекательный процесс. Для юных гостей праздник стал источником вдохновения, который помог им сделать первый уверенный шаг к мечте.

Фото, видео: Юлия Кирьянова

