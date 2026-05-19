



Главный матч сезона, в котором «Ротор» 20 мая вступит в борьбу с тольяттинским «Акроном» за право выступать в РПЛ в сезоне‑2026/2027, вызвал ажиотаж среди болельщиков. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот поединок к утру 19 мая выкуплено уже более 27 тысяч билетов.

– Билеты в буквальном смысле разлетаются, как горячие пирожки. Продажи идут без остановки. Болельщик знают толк в хорошем футболе и, конечно, не хотят пропустить главный матч для «Ротора» в этом сезоне, – комментируют представители онлайн-площадок по продаже билетов. –В свободной продаже еще остаются билеты на предстоящий матч. Тем, кто хочет попасть на игру, стоит поторопиться.

Встреча «Ротора» с «Акроном» состоится 20 мая на «Волгоград Арене», начало – в 19.30.

Волгоградский клуб подходит к игре с боевым настроем, а вот у гостей Волгограда перед ответственным матчем накопилось немало проблем.

«Ротор» завершил сезон в Первой лиге на 4‑м месте, а в последнем туре впечатляюще обыграл «Чайку» со счётом 5:0. Эта победа – не просто результат, а заявление о намерениях: волгоградцы готовы бороться за повышение в классе. У тольяттинцев дела обстоят сложнее. В последней игре РПЛ «Акрон» крупно проиграл «Крыльям Советов» (1:4), что привело к отставке главного тренера Заура Тедеева. Исполняющим обязанности назначен Мурат Искаков — у него минимум времени на то, чтобы наладить игру команды.

