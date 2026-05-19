Накопительные пенсии волгоградцев увеличат на 17,3%





Накопительные пенсии в 2026 году увеличат на 17,3%. По информации Соцфонда России, прибавку получат около 136 тысяч человек.

- Коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года превысили уровень инфляции более чем в три раза, - сообщили в пресс-службе Социального фонда России. – Перерасчет произведут с 1 августа, подавать заявления горожанам при этом не придется.

На прибавку в скором времени могут рассчитывать также волгоградцы, направившие на пенсию материнский капитал или формирующие будущие выплаты вне программы софинансирования. Таким пенсионерам добавят сразу 19,3% - повышение, по предварительным данным СФР, коснется 37,3 тысячи человек.

- Абсолютное большинство россиян получают накопленные выплаты вместе с пенсией по возрасту. На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тысяч рублей. А вот срочная пенсионная выплата для сотрудников, добровольно формировавших накопления, составляет три тысячи рублей в месяц, - отметили в Соцфонде.

