



Юный динамовец из Калача‑на‑Дону Дмитрий Рабош подтвердил свой высокий класс на Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек до 14 лет, посвящённых памяти Алексеева Басанга Бовушевича – Отличника народного просвещения РФ.

В весовой категории до 54 кг Дмитрий провёл пять поединков, каждый из которых стал настоящим украшением турнира. Зрители увидели отточенные броски и упорную борьбу в партере – качества, которые и привели спортсмена к победе.

«Воля к победе и правильный настрой помогли в этот день подняться на высшую ступень пьедестала», – отмечают наставники.

Особую ценность успеху придаёт тот факт, что путь к золоту Дмитрий прошёл под руководством своего отца – тренера Алексея Игоревича Рабоша. Опыт и поддержка близкого человека помогли спортсмену раскрыть потенциал и добиться заветного золота.

Александр Веселовский

Фото: Федерация самбо Калмыкии