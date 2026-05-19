



На «Волгоград Арене» 20 мая перед матчем «Ротора» и тольяттинского «Акрона» за право выхода в РПЛ пройдет автограф-сессия с легендами волгоградского футбола. Болельщики сине-голубых смогут сделать памятные фото и получить снимки с подписями от Валерия Есипова и Владимира Нидергауса.

Напомним, «Ротор» завершил сезон в Первой лиге на 4‑м месте, а в последнем туре впечатляюще обыграл «Чайку» со счётом 5:0. Команда получила шанс на повышение, если обыграет в стыковых матчах «Акрон».

Отметим, на этот поединок к утру 19 мая было выкуплено уже более 27 тысяч билетов. Футбольный матч на «Волгоград Арене» стартует в 19:30 20 мая.