



Сегодня, 19 мая, официально открылась продажа билетов на товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо, который состоится 5 июня и начнется в 20-00 ч. на «Волгоград Арене». Как сообщает V102.RU, купить билеты можно только на сайте официального билетного партнёра РФС.

Стоимость билетов в открытой продаже - от 400 рублей до 2200 рублей. Традиционно билеты будут распроданы поэтапно.

РФС отдельно отмечает, что детям, возраст которых не превышает пяти лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион (при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места).

Стадион в Волгограде за последнее время трижды принимал матчи национальной команды, и все они завершились в пользу России – в 2023 году здесь была обыграна Куба (8:0), в 2024-м – Сирия (4:0), а в ноябре прошлого года – Иран (2:1).