Суд в Волгограде повторно уволил осужденного экс-замглавы Торгашина

Дзержинский районный суд Волгограда изменил формулировку увольнения бывшего замглавы Городищенского района Анатолия Торгашина, который осенью прошлого года был осужден за получение взятки, а также за злоупотребление и превышение должностных полномочий. Как уточнили в районном суде, с иском об изменении основания увольнения Торгашина обратился районный прокурор.

Установлено, что Анатолий Торгашин занимал пост замглавы района с марта 2022 года. Его уволили с муниципальной службы 22 января 2025 года на основании заявления Торгашина, т.е. по его инициативе. В ноябре 2025 года уже бывший замглавы района был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, а также штрафу в 300 тысяч рублей. Торгашина признали виновным в том, что за взятку он подписал фиктивные документы по муниципальному контракту на благоустройство площади и перечислил подрядчику бюджетные средства до фактического выполнения им работ.

Прокуратура в своем иске поясняла, что поскольку данное нарушение является коррупционным правонарушением, то в соответствии с законом влечёт увольнение в связи с утратой доверия, а не по инициативе работника.

Решением суда изменена формулировка увольнения на увольнение в связи с утратой доверия. На администрацию Городищенского района возложена обязанность внести сведения об увольнении в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. По суду, Торгашин должен предоставить бывшему работодателю трудовую книжку для внесения соответствующей записи. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





