На АЗС в Ростове-на-Дону произошел выброс газа





В Ростовской области 18 мая на АЗС произошел выброс газа после повреждения клапана. Как сообщает Привет-Ростов, инцидент произошел в Первомайском районе Ростова. В социальных сетях очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Сразу после происшествия произошел выброс мощной струи газа, которая поднялась высоко над территорией автозаправки. В момент аварии очевидцы слышали громкий хлопок.

– Возгорания после выброса газа топлива не произошло. Горожане призвали не приближаться к месту происшествия из соображений безопасности. По предварительным данным, обошлось и без пострадавших, – сообщают ростовские СМИ.

Устранить последствия аварии, по имеющимся сведениям, сотрудникам АЗС удалось без привлечения экстренных служб.

Фото: архив ИА «Высота 102»