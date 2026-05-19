Волгоградский бизнес с начала года набрал кредитов на 63 млрд рублей

Экономика 19.05.2026 15:34
В Волгоградской области корпоративные клиенты банков в I квартале 2026 года набрали кредитов на 63 млрд рублей. По информации Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Отмечается, что заимствования наращивают в Волгоградской области не только субъекты малого и среднего предпринимательства, хотя здесь прирост выше – плюс 17,7%, но и крупные компании – плюс 7% к показателю прошлого года. В основном свои потребности таким образом закрывают предприятия, осуществляющие деятельность в сфере торговли. 

На начало апреля 2026 года обязательства волгоградских компаний перед банками составили более 335 млрд рублей, что  на 6,6% больше, чем годом ранее. 

– Благодаря проводимой Банком России монетарной политике темпы прироста корпоративного кредитного портфеля в нашем регионе стали более сбалансированными. При этом, по сравнению с ситуацией годом ранее, денежно-кредитные условия несколько смягчились, хоть и остаются относительно жесткими. Это отразилось на увеличении объемов кредитования, в том числе малых и средних предприятий. Они наиболее чувствительны к изменению экономической ситуации, – прокомментировал управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин. 

Одновременно, сообщают аналитики, устойчивой остается тенденция к накоплениям волгоградским бизнесом. По состоянию на 1 апреля 2026 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличились средства индивидуальных предпринимателей (+20,7%), а также депозиты юридических лиц (+26,3%). Средства на расчетных счетах организаций в регионе увеличились незначительно (+3,7% за год).  

