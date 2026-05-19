



Сегодня, 19 мая, в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Волгограда губернатор региона Андрей Бочаров проинспектировал начало строительных работ современного отделения радионуклидной терапии и диагностики на базе онкодиспансера. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на стройплощадке уже залили первую партию бетона в основание фундамента.

Открытие современного отделения медицинского комплекса намечено на конец 2028 года.

– На территории Волгоградской области начато строительство серьезного современного медицинского комплекса, что очень важно – государственного, отвечающего стандартам безопасности, – ПЭТ/КТ центра с производством радиофармпрепаратов, с возможностями радиотерапевтического лечения. Это абсолютно новый элемент здравоохранения, который будет качественно влиять на оказание медпомощи: создаст дополнительные возможности по лечению самого широкого спектра очень тяжелых и сложных заболеваний; по осуществлению контроля здоровья жителей нашего региона, – отметил Андрей Бочаров.





В новое отделение общей площадью 6,4 тысячи кв.м. войдет циклотронно-радиохимический комплекс, отделение радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ), терапии и обеспечения, а также административный блок. Проектом также предусмотрено строительство КПП, котельной, дизель-генераторной установки, трансформаторной подстанции, двух насосных станций, тепловой камеры, локальных очистных сооружений.

– Объект очень тяжелый, я не зря обращаю внимание на вопросы безопасности, потому что производство современных радиофармпрепаратов требует высокой степени обеспечения безопасности, чего мы добиваемся при проектировании и строительстве. Объект мы построим в срок — в течение трех лет. Средства для этого предусмотрены. Контроль будет осуществляться в постоянном режиме, – подчеркнул глава региона.

Отметим, в 2023 году на базе онкодиспансера был открыт радиологический корпус с лучевыми ускорителями для проведения терапии. Создание нового современного радиологического отделения позволит расширить возможности лечения пациентов.





Напомним, в 2019 году также были построен лечебно-консультативный центр (ЛКЦ); радиологический корпус. В регионе также работает сеть из 14 центров амбулаторной онкопомощи. Сейчас волгоградский онкодиспансер является самой мощной диагностической базой в ЮФО. Развитие объектов здравоохранения продолжается благодаря региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

Фото: администрация Волгоградской области