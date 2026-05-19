Назначена судейская бригада на матч «Ротор» - «Акрон» 20 мая





Пресс‑служба Российского футбольного союза опубликовала список арбитров, которые обслужат первые переходные матчи за право выступить в Российской Премьер‑лиге в сезоне‑2026/2027.

Внимание волгоградских болельщиков приковано к встрече «Ротора» и тольяттинского «Акрона». Эту принципиальную игру доверили бригаде арбитров под руководством опытного Игоря Капленкова.

Помогать главному судье на бровках поля будут Максим Гаврилин и Денис Петров. Работу на системе видеопомощи арбитрам (ВАР) обеспечат Анатолий Жабченко и Евгений Буланов.

Матч состоится 20 мая на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Ответные поединки запланированы на 23 мая. Болельщики уже предвкушают напряжённую борьбу: каждая команда будет биться за шанс играть в элите отечественного футбола.

Напомним, новый сезон Российской Премьер‑лиги откроется 18 июля матчем за Суперкубок России. По доброй традиции в битве за почётный трофей сойдутся победитель РПЛ и обладатель FONBET Кубка России. А уже 26 июля стартует чемпионат в Российской Премьер‑лиге – и футбольные страсти на стадионах страны разгорятся с новой силой!

Александр Веселовский

Фото: Воронежские новости