В ЦПКиО накормят китайской лапшой и познакомят с духом казачества

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда (ЦПКиО) волгоградцев на этой неделе познакомят с культурой Азии. Здесь же, в парке, состоится праздник казачества в честь 121-й годовщины со дня рождения Михаила Шолохова.

Уже в среду, 20 мая, в Центральном парке пройдет интерактивная программа «День Дракона». С 16:30 для посетителей начнут работать площадки с мастер-классами, на которых гостей научат плести «узелки счастья», делать маски дракона и писать свои имена китайскими иероглифами. Китайский шеф-повар Вэй Цзи на главной сцене ЦПКиО приготовит традиционную лапшу. После этого все желающие могут присоединиться к шествию китайских драконов.

22 мая в честь Дня ветеринарии с 15:00 до 19:00 в парке можно будет получить бесплатные консультации от ведущих ветврачей, провести комплексное обследование питомцев и сделать им косметологические и гигиенические процедуры, а также получить подарочные наборы и пробники продукции. Специалисты ветеринарных служб также проведут мастер-классы.

23 мая с 12:00 все желающие смогут посетить национальный турнир по силовым видам спорта, а в 17:00 в этот же день пройдет музыкальный вечер вокальной студии «Престиж».

24 мая в 16:00 состоится вечер казачьей культуры «Дух Шолохова – дух Победы». На отдельных локациях разместятся тематические площадки для детей, выставка предметов обихода донских казаков, раздача казачьей каши.

