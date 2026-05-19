Дачный сезон: как законно снизить платежи за ЖКХ

Экономика 19.05.2026 14:28
Во время летнего проживания на даче можно уменьшить сумму в квитанциях за городскую квартиру.
Если установлены счетчики – вы платите лишь за фактически израсходованные ресурсы, экономия по сравнению с оплатой по нормативам особенно ощутима. К примеру, уехав на дачу на всё лето, со счетчиками вы оплатите только реальное потребление, а без них – как будто постоянно жили в квартире. И не забывайте ежемесячно передавать показания, даже в ваше отсутствие.
Если счетчиков нет – можно оформить перерасчет за горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора. Это возможно при двух условиях:
• вас не было дома дольше 5 дней (подтверждается документами: справка из СНТ, билеты, гостиничные чеки, справка о лечении и т.д.);
• в квартире фактически нет возможности установить счетчики.
Важное дополнение: обратите внимание – изменился размер повышающего коэффициента на холодную воду. Это влияет на начисления при отсутствии приборов учета.
Чтобы не переплачивать – установите прибор учета!
Заявление на перерасчет при временном отсутствии направляется в ИВЦ ЖКХ с приложением подтверждающих документов. Сделать это можно удаленно – через электронную форму в личном кабинете на сайте ivc34.ru.
Фото: ИВЦ ЖКХ и ТЭК.
