Дачный сезон: как законно снизить платежи за ЖКХ





Во время летнего проживания на даче можно уменьшить сумму в квитанциях за городскую квартиру.

Если установлены счетчики – вы платите лишь за фактически израсходованные ресурсы, экономия по сравнению с оплатой по нормативам особенно ощутима. К примеру, уехав на дачу на всё лето, со счетчиками вы оплатите только реальное потребление, а без них – как будто постоянно жили в квартире. И не забывайте ежемесячно передавать показания, даже в ваше отсутствие.

Если счетчиков нет – можно оформить перерасчет за горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора. Это возможно при двух условиях:

• вас не было дома дольше 5 дней (подтверждается документами: справка из СНТ, билеты, гостиничные чеки, справка о лечении и т.д.);

• в квартире фактически нет возможности установить счетчики.

Важное дополнение: обратите внимание – изменился размер повышающего коэффициента на холодную воду. Это влияет на начисления при отсутствии приборов учета.

Чтобы не переплачивать – установите прибор учета!

Заявление на перерасчет при временном отсутствии направляется в ИВЦ ЖКХ с приложением подтверждающих документов. Сделать это можно удаленно – через электронную форму в личном кабинете на сайте ivc34.ru.

