Путин поручил регионам трудоустроить ветеранов СВО





Владимир Путин поручил регионам оказать содействие по трудоустройству участников СВО. Соответствующий указ размещен на сайте официально опубликованных правовых актов.

– Содействие приоритетному трудоустройству лиц, названных подпунктах «в» - «a» пункта 1 настоящего Указа, их профессиональному обучению и (или) получению ими дополнительного профессионального образования, началу осуществления ими предпринимательской деятельности при условии, что они уволены с военной службы (службы, работы) или завершили исполнение контракта (иных правоотношений), а также оказание такого содействия членам семей, признанным в установленном порядке безработными, – говорится в тексте документа.

Документ также предусматривает получение дополнительного профессионального образования для участников СВО и безработных членов их семей.