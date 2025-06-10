Происшествия

«У него не было шансов»: под Волгоградом инспектор рыбоохраны спас тонущего туриста

Происшествия 10.06.2025 16:36
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10.06.2025 16:36




Под Волгоградом инспектор рыбоохраны с товарищем спасли мужчину, которого выкинуло из лодки. Как рассказал ИА «Высота 102» Юрий, он с инспектором рыбоохраны Иваном Лопасовым в минувшее воскресенье, 8 июня, на лодке патрулировали Красноярский прибрежный участок Черебаевского урочища на ерике Сазаний в Старополтавском районе Волгоградской области. 

- Мы увидели крутившуюся на одном месте резиновую лодку с работающим мотором, - вспоминает Юрий. – А недалеко от нее из последних сил в воде плавал человек. 

Оказалось, что турист, который отдыхал с друзьями на берегу водоема между поселками Красный Яр и Черебаево,  недавно купил лодку и решил испробовать ее в деле, отправившись в путешествие по ерику. Однако в какой-то момент мужчина потерял управление плавательным средством. 

- Как он  потом рассказывал, он потянулся за водой, но в этот момент оставшаяся без управления лодка дала сильный крен, в итоге человек из нее просто вылетел. Слава Богу, его еще не порезало винтом. Ему просто повезло, что он улетел довольно далеко от лодки,  - продолжил Иван Лопасов государственный инспектор Нижне-Волжского отдела Росрыболовства. 

Однако владелец потерпевшей крушение лодки так и не смог самостоятельно выбраться на берег. 

- Там берега в общем-то не было. Обманчивое впечатление твердой суши производили камыши, он туда было поплыл, но там было очень глубоко. Он уже терял силы, к тому же был напуган, - делится Иван. 

Мужчине просто повезло, что в этом безлюдном месте ему встретился Иван Лопасов, ведь сейчас действует запрет на рыбную ловлю, и рыбаков в этой местности не было. Бедолагу затащили в лодку рыбинспектора, затем Иван со своим товарищем Юрием «заарканили» и неуправляемую моторку. Оказалось, что тонувший мужчина уже более получаса находился в ледяной воде, и уже почти перестал сопротивляться. 

- Мы даже не спросили, как его зовут. Да и не до этого было. Сам человек находился в состоянии шока. Сказал, что это будет уроком для него. Мало того, что он без спасательного жилета был, так еще и нарушил правила безопасности при управлении моторной лодкой. Нельзя забывать, что вода – это не только отдых и приятное времяпровождение. Ошибок  стихия не прощает, - констатировал Иван. 

Между тем, о поступке Ивана скоро узнали и жители поселка. По их словам, они гордятся своим земляком. 

- Иван - это гроза браконьеров, он работает  в рыбоохране уже около 15 лет. Охраняет наши рыбные запасы. А теперь вот еще и спасенная человеческая жизнь на его счету. Молодец! - поделились жители. 

Видео и фото Ивана Лопасова

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