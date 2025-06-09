В Волгограде на ул. Хиросимы камеры засняли вылетевшего с дороги дрифтера





В Центральном районе Волгограда камеры засняли очередного лихача, не справившегося с управлением во время выполнения опасных манёвров. Как сообщает ИА «Высота 102», всё произошло поздней ночью, когда водитель дрифтовал на ул. Хиросимы, у одноимённой остановки общественного транспорта.





Автомобиль пересёк перекрёсток с ул. Пархоменко и, продолжая движение, неожиданно начал «вилять» по проезжей части. В результате, проезжая мимо нового остановочного павильона, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на тротуар, вписавшись между нескольких деревьев на обочине.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, лихач отделался лишь испугом.

Фото и видео: POWERNET / t.me