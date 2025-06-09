Больше половины ВИЧ-инфицированных волгоградцев сидели на игле

Более половины ВИЧ-инфицированных больных, зарегистрированных на территории Волгоградской области, инфицировались смертельным вирусом через внутривенные инъекции наркотическими средствами. Такие данные, передает ИА «Высота 102», опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора. Активизация инъекционного пути передачи ВИЧ в последние годы связана с распространением синтетических наркотиков, применение которых значительно увеличивает риск инфицирования ВИЧ.
В РПН напоминают, что взрослый человек фактически может заразиться вирусом иммунодефицита двумя способами. И оба связаны с рискованным поведением – это употребление инъекционных наркотиков и незащищённый секс.
Потребители наркотиков часто заражаются ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями. Самый прямой способ подхватить ВИЧ при употреблении наркотиков – совместное пользование общими шприцами, посудой и другими принадлежностями для приготовления наркотиков.
Распространению инфекции способствует пренебрежение средствами защиты, недостаточная информированность о рисках заражения, а также активная трудовая миграция населения в регионе, подчеркнули в ведомстве.