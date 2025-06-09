Здоровье

Больше половины ВИЧ-инфицированных волгоградцев сидели на игле

Здоровье 09.06.2025 09:48
0
09.06.2025 09:48


Более половины ВИЧ-инфицированных больных, зарегистрированных на территории Волгоградской области, инфицировались смертельным вирусом через внутривенные инъекции наркотическими средствами. Такие данные, передает ИА «Высота 102», опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора. Активизация инъекционного пути передачи ВИЧ в последние годы связана с распространением синтетических наркотиков, применение которых значительно увеличивает риск инфицирования ВИЧ.

В РПН напоминают, что взрослый человек фактически может заразиться вирусом иммунодефицита двумя способами. И оба связаны с рискованным поведением – это употребление инъекционных наркотиков и незащищённый секс.

Потребители наркотиков часто заражаются ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями. Самый прямой способ подхватить ВИЧ при употреблении наркотиков – совместное пользование общими шприцами, посудой и другими принадлежностями для приготовления наркотиков. 

Распространению инфекции способствует пренебрежение средствами защиты, недостаточная информированность о рисках заражения, а также активная трудовая миграция населения в регионе, подчеркнули в ведомстве.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
05.06.2025 10:59 Реклама
Здоровье 05.06.2025 10:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
02.06.2025 21:10
Здоровье 02.06.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.06.2025 09:35
Здоровье 01.06.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Здоровье
22.05.2025 17:51 Реклама
Здоровье 22.05.2025 17:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
17.05.2025 18:13
Здоровье 17.05.2025 18:13
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.05.2025 10:42
Здоровье 05.05.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Здоровье
04.05.2025 10:33
Здоровье 04.05.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Здоровье
30.04.2025 15:41
Здоровье 30.04.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Здоровье
28.04.2025 12:19 Реклама
Здоровье 28.04.2025 12:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
21.04.2025 19:55
Здоровье 21.04.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.04.2025 16:24 Реклама
Здоровье 17.04.2025 16:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
15.04.2025 09:42
Здоровье 15.04.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Здоровье
10.04.2025 19:28
Здоровье 10.04.2025 19:28
Комментарии

0
Далее
Здоровье
10.04.2025 13:22
Здоровье 10.04.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.04.2025 08:14
Здоровье 01.04.2025 08:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:12
Два рейса в Волгоград из Москвы задерживаются 9 июняСмотреть фотографии
10:51
«Блохи заели»: в Волгограде перенесли расселение разваливающегося домаСмотреть фотографии
10:41
17-летняя волгоградка задержана полицией за работу на побегушках у аферистовСмотреть фотографии
10:15
Володин: 96% детей мигрантов провалили тестирование при зачислении в школыСмотреть фотографии
09:48
Больше половины ВИЧ-инфицированных волгоградцев сидели на иглеСмотреть фотографии
09:47
Волгоградское УФСБ задержало адвоката за махинации с земельными паямиСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области ИИ обнаружил 2,6 тонны сомнительного молокаСмотреть фотографии
08:39
РИА Рейтинг: средней зарплаты волгоградцев хватит на 933 литра бензинаСмотреть фотографии
08:00
У волгоградцев началась трехдневная неделяСмотреть фотографии
21:26
Telegram: сбежавшего из части контрактника ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
«‎О таком мечтал каждый мальчишка‎»: волгоградец собрал удивительную коллекцию советских машинокСмотреть фотографии
20:40
В поселке Волгограда разыскивают 70-летнего пенсионераСмотреть фотографии
20:00
Бастрыкин отреагировал на обращения жителей ветхой девятиэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
19:32
В аэропорту Волгограда отменены рейсы из-за непогоды в МосквеСмотреть фотографии
18:07
«Вся в трупных пятнах»: волгоградские фермеры рассказали о наводнении рынка гнилой клубникойСмотреть фотографии
17:40
Волгоградцам рассказали, как отпугнуть телефонных мошенниковСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде за неделю зафиксировали более 400 нарушений ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
В Волгограде подростков заподозрили в реабилитации нацизмаСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде ночной конфликт соседей перебудил жителей домаСмотреть фотографии
15:20
«Эта мечта ждала своего часа»: известный врач в Волгограде пишет для души потрясающие картиныСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде полиция ищет жертв серийного насильника из БеларусиСмотреть фотографии
14:01
Серийный насильник из Беларуси задержан в Волгограде после нападения на двух женщинСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Стали известны подробности гибели человека при пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
Волгоградский комиссариат ищет кандидатов в вузы Минобороны РФСмотреть фотографии
12:02
Оперативники УгРо вычислили и задержали банду волгоградских серийных грабителейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня РоссииСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде сотрудница банка помогла пенсионерке «сэкономить‎» 300 тысяч на мошенникахСмотреть фотографии
10:47
Православные волгоградцы 8 июня отмечают День Святой ТроицыСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом погиб человек при возгорании частного домаСмотреть фотографии
09:45
В спальных районах Волгограда безнаказанно разрослись аллергичные сорнякиСмотреть фотографии
 