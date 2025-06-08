Расследования

Telegram: сбежавшего из части контрактника ищут в Волгоградской области

Расследования 08.06.2025 21:26
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08.06.2025 21:26


В Камышинском районе Волгоградской области, по сообщению местных жителей, силовики вечером 8 июня разыскивают бежавшего из военной части контрактника. Официально информацию в правоохранительных органах не комментируют. 

По данным анонимных Telegram-каналов, которые, подчеркнем, официально не подтверждены и не опровергнуты, сбежавший из части ранил двух человек. 


В настоящее время ведётся розыск, сотрудники силовых ведомств прочесывают лесопосадки. 

Добавим, что также в Сети появилась информация о задержании сбежавшего. Однако на момент публикации подтвердить её не удалось.

Фото: Жесть Камышин / t.me

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