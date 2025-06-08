Telegram: сбежавшего из части контрактника ищут в Волгоградской области





В Камышинском районе Волгоградской области, по сообщению местных жителей, силовики вечером 8 июня разыскивают бежавшего из военной части контрактника. Официально информацию в правоохранительных органах не комментируют.

По данным анонимных Telegram-каналов, которые, подчеркнем, официально не подтверждены и не опровергнуты, сбежавший из части ранил двух человек.





В настоящее время ведётся розыск, сотрудники силовых ведомств прочесывают лесопосадки.

Добавим, что также в Сети появилась информация о задержании сбежавшего. Однако на момент публикации подтвердить её не удалось.

Фото: Жесть Камышин / t.me