Расследования

Серийный насильник из Беларуси задержан в Волгограде после нападения на двух женщин

Расследования 08.06.2025 14:01
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08.06.2025 14:01


В Волгограде полицейские задержали ранее судимого 40-летнего гражданина Республики Беларусь после нападения на двух местных жительниц . Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, ранее мужчина уже отбывал срок за преступления сексуального характера. 



В полицию Волгограда о попытке изнасилования обратилась 6 июня местная жительница. Девушка рассказала, что на железнодорожной станции «Акварель‎» на нее напал неизвестный мужчина и под угрозой убийства нанес несколько ударов по лицу, после чего попытался совершить насильственные действия сексуального характера. К счастью, девушке удалось дать отпор. Злоумышленник забрал у потерпевшей телефон и скрылся с места преступления.  

С подобным заявлением в полиции 7 июня также обратилась 19-летняя девушка, на которую напал неизвестный у железнодорожной станции в микрорайоне Тулака. Однако ей уже не удалось избежать насильственных сексуальных действий со стороны преступника.  

- Ориентировка с приметами злоумышленника была направлена нарядам и патрулям, оперативники проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Благодаря слаженной работе следователей территориального следственного отдела регионального управления СКР и сотрудников полиции подозреваемый был задержан в Центральном районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что гражданин Белоруссии находился на территории страны незаконно. В городе мужчина снимал квартиру в Советском районе. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов возле железнодорожного вокзала, когда собирался отправится из Волгограда в Воронеж.

Также установлено, что подозреваемый причастен к ещё ряду насильственных половых преступлений, совершенных на территории нескольких регионов России, в том числе Краснодарского края.

- В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории иных субъектов Российской Федерации. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в региональном главке МВД. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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