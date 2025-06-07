В Волгограде эстакады, путепроводы и мосты на полмесяца возьмут под спецохрану

Власти Волгограда объявили о поиске специалистов, готовых взять под охрану муниципальные сооружения транспортной инфраструктуры. Как сообщает ИА «Высота 102», исполнитель должен будет обеспечить повышенный уровень антитеррористической защиты 24 объектов с 21 июня по 7 июля 2025 года.

Согласно проектно-сметной документации, под защиту будут взяты: мосты через ВДСК, Мечётку, Царицу, путепроводы по 3-й Продольной, проспекту Ленина, ул. Полоненко, ул. Менделеева, ж/д путям «Латошинский», ВОАО "Химпром", Песчанке ПК25, ПК9+92, ул. 40 лет ВЛКСМ, Базисной, Комсомольской, Льва Толстого, ст. Сарепта, подземный вариант транспортной развязки в микрорайоне 201, эстакада к речному вокзалу, путепровод на подъезде от М-6 к Волгограду.

Охранному предприятию предстоит обеспечить защиту эстакад, путепроводов и мостов от постороннего вмешательства. Для этого будет организовано автомобильное патрулирование и пешие осмотры объектов.

Две недели спецохраны транспортной инфраструктуры обойдутся бюджету в 2,9 млн рублей. Подрядную организацию отберут в течение ближайших дней.

Напомним, накануне стало известно о введении официального запрета на проезд большегрузов по мосту Волжской ГЭС. Он был введён в связи с действием особых требований по антитеррористической безопасности данного объекта.