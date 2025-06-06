Проезд фур по мосту через Волжскую ГЭС запретили в рамках антитеррора

С 5 июня запрещен допуск грузовиков на мост через Волжскую ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ издан в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Согласно документу, в отношении объекта транспортной инфраструктуры введен уровень безопасности №3, который обязывает соблюдать определенные требования к антитеррористической защищенности моста.
На мостовом комплексе будут установлены соответствующие информационные щиты и дорожные знаки о введенных ограничениях и направлениях объезда транспорта. Кроме того, информация о прекращении допуска грузовиков будет направлено в Минтранспорта РФ, а также в соседние с регионом субъекты.
Ранее, напомним, проезд грузовиков по мосту через Волжскую ГЭС и так был запрещен. Ограничения были введены еще в апреле 2024 года и неоднократно продлевались. Однако власти объясняли это необходимость проведения ремонтных работ.
Фото V102.RU (архив)