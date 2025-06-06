Мигрант убивал волгоградку ножом, табуретом и кулаками, но она выжила

В Волгограде местной жительнице чудом удалось выжить после зверского избиения с причинением ножевых ранений мигрантом. По данным СУ СК России по Волгоградской области, преступление было совершено в Кировском районе Волгограда 31 декабря прошлого года.

В тот день обвиняемый находился в доме малознакомой женщины. Во время застолья он попросил волгоградку денег на спиртное, однако она ему отказала. В результате мигрант начал избивать случайную подругу.

– В порыве агрессии мужчина напал на потерпевшую и нанёс ей множественные удары деревянным табуретом, ножом, а затем — кулаками, – сообщили в пресс-службе СУ СКР. – Убедившись, что потерпевшая не подаёт признаков жизни, мужчина прекратил свои преступные действия и лег спать.

В результате избиения волгоградка получила переломы, проникающее ранение грудной клетки, другие тяжелые травмы головы, туловище и конечностей. Однако же ей удалось выжить. Очнувшись она даже самостоятельно вызвала себе помощь.

Уголовное дело в отношении мигранта направлено в суд. Его обвиняют по статье о покушении на убийство.