На Сарпинском в СНТ «Динамо» огонь уничтожил две дачи

В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили о локализации пожара в СНТ «Динамо» на острове Сарпинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в результате пожара пострадали две хозяйственные постройки. Однако, отметили в ГУ МЧС, удалось избежать перехода огня на жилые строения.
Напомним, сегодня, 5 июня, первое сообщение о пожаре на Сарпинском поступило в 10-21 ч. – загорелось на окраине СНТ «Мечта». Затем огонь перекинулся на территорию СНТ «Аврора», где, по свидетельству дачников, вспыхнул огонь на двух участках. А потом пламя перешло на СНТ «Динамо».
Между тем, по словам очевидцев, пожарная машина, которая приехала на вызов в СНТ «Мечта», оказалась со сломанным насосом. В результате из шланга вода еле вытекала.
В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что в тушении пожара в СНТ «Динамо» принимали участие 13 огнеборцев и три единицы техники, в том числе пожарный катер.
Фото читателей V102.RU