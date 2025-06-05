Оторванный ветром провод упал на оживленный перекресток в центре Волгограда

Сегодня, 5 июня, в Центральном районе Волгограда сильный ветер оборвал провод, который упал на проезжую часть на перекрестке улицы Краснознаменская и проспекта Ленина.

- Водителю троллейбуса, чтобы проехать под оборванным проводом, пришлось убирал рога. На перекрестке образовался затор. Часть провода упала на проезжую часть, - рассказали V102.RU очевидцы происшествия.





Горожане, которые наблюдали за происходящим, затруднились сказать, что это за провод. Информация уточняется в администрации Волгограда и оперативных службах.





Недалеко от этого перекреста на улице Краснознаменская у ГДЮЦ на остановке ветер повалил дерево. Судя по всему, упал молодой тополь, который высадили недавно.

Фото читателей V102.RU