Происшествия

Оторванный ветром провод упал на оживленный перекресток в центре Волгограда

Происшествия 05.06.2025 13:25
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05.06.2025 13:25


Сегодня, 5 июня, в Центральном районе Волгограда сильный ветер оборвал провод, который упал на проезжую часть на перекрестке улицы Краснознаменская и проспекта Ленина. 

- Водителю троллейбуса, чтобы проехать под оборванным проводом, пришлось убирал рога. На перекрестке образовался затор. Часть провода упала на проезжую часть, - рассказали V102.RU очевидцы происшествия.


Горожане, которые наблюдали за происходящим, затруднились сказать, что это за провод. Информация уточняется в администрации Волгограда и оперативных службах.


Недалеко от этого перекреста на улице Краснознаменская у ГДЮЦ на остановке ветер повалил дерево. Судя по всему, упал молодой тополь, который высадили недавно. 

Фото читателей V102.RU

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