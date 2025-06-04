Экономика

Вот это по нашему! Бензин всех видов снова подорожал в Волгоградской области

Экономика 04.06.2025 21:46
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04.06.2025 21:46


Цены на все виды автомобильного топлива по данным Росстата выросли в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги еженедельного мониторинга, АИ-92 стал дороже на 7 копеек и стоит теперь в среднем 57,29 рубля за литр.

Стоимость АИ-95 выросла на 9 копеек – до 63,68 рубля. Впервые за последние полтора месяца подорожал АИ-98. За неделю рост  составил 15 копеек. До этого, напомним, цена на этот вид бензина держалась на планке 84,95 рубля.
Скромнее всего подорожало дизтопливо – всего на 1 копейку (до 68,38 рубля).

Напомним, на предыдущей неделе в Росстате сообщили неожиданную новость  – цены почти на все виды бензина снизились на несколько копеек. Корреспонденты ИА «Высота 102» тогда сравнили официальные цифры с ценниками на волгоградских заправках.

Фото V102.RU

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