



Цены на все виды автомобильного топлива по данным Росстата выросли в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги еженедельного мониторинга, АИ-92 стал дороже на 7 копеек и стоит теперь в среднем 57,29 рубля за литр.

Стоимость АИ-95 выросла на 9 копеек – до 63,68 рубля. Впервые за последние полтора месяца подорожал АИ-98. За неделю рост составил 15 копеек. До этого, напомним, цена на этот вид бензина держалась на планке 84,95 рубля.

Скромнее всего подорожало дизтопливо – всего на 1 копейку (до 68,38 рубля).



Напомним, на предыдущей неделе в Росстате сообщили неожиданную новость – цены почти на все виды бензина снизились на несколько копеек. Корреспонденты ИА «Высота 102» тогда сравнили официальные цифры с ценниками на волгоградских заправках.



Фото V102.RU



