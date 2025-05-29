Экономика

Подешевел или подорожал? Смотрим реальные цены на бензин на волгоградских АЗС

Экономика 29.05.2025 19:04
0
29.05.2025 19:04


Волгоградцы выразили недоумение в связи с публикацией новых данных  Росстата о динамике цен на автомобильное топливо. Ранее ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство сообщало, что за период с 20 по 26 мая в регионе подешевели  два вида бензина и солярка.


В частности, АИ-92 по подсчетам статистиков стал стоить в среднем 57, 22 рубля за литр, АИ-95 – 63,59 рубля, а дизтопливо – 68,37 рубля. При этом средняя стоимость АИ-98 составила 84,95 рубля – цены на этот бензин, по данным Росстата, остаются на одном уровне уже больше месяца. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» решили убедиться, какие в реальности ценники выставлены на заправках Волгограда. По итогам рейда, проведенного сегодня, 29 мая,  можно сделать вывод, что разброс цен на АЗС различных операторов на один и тот же вид автомобильного топлива весьма значителен. При этом лишь одна компания реализует в настоящее время бензин и дизтопливо по ценам ниже тех, что указало федеральное статистическое ведомство. На остальных заправках они гораздо выше. Однако, даже при вычислении среднего арифметического выведенные цифры оказались больше, чем опубликованные Росстатом средние цены. 


В частности, АИ-92 стоил сегодня на АЗС «Газпрома» 56,3 рубля, на «Роснефти» - 57,75, а на «Лукойле» - 58,08. Средняя цена на основании данных трех компаний составила 57,37 рубля (по версии Росстата – 57,22 рубля).

АИ-95 стоил на газпромовских заправках 63,1 рубля за литр, на АЗС «Роснефти» - 63,5 рубля, а на «Лукойле» - 64,77 рубля. Таким образом, средняя цена на этот вид бензина составила 63,79 рубля, тогда как по данным Росстата она меньше – 63,59 рубля. 

Дизтопливо оказалось в наличии не на всех АЗС. Так, на «Роснефти» оно продается по 68 рублей за литр, а на «Лукойле» - за 69,76 рубля. По данным Росстата, солярка реализуется в регионе по средней цене в 68,88 рубля. 


Эти цифры соответствуют среднеарифметическому, высчитанного на основании сведений двух продавцов нефтепродуктов. 

Не везде в Волгограде можно найти и самый дорогую марку автомобильного топлива. На «Лукойле» этот вид бензина продают по 85,89 рублей за литр. Эта цифра больше, чем из сводки Росстата – 84, 95 рубля. 

Фото Андрея Поручаева V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.05.2025 15:45 Реклама
Экономика 29.05.2025 15:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2025 08:02
Экономика 29.05.2025 08:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.05.2025 07:28
Экономика 29.05.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.05.2025 18:41
Экономика 28.05.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.05.2025 10:29
Экономика 28.05.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.05.2025 12:00
Экономика 27.05.2025 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2025 18:49
Экономика 26.05.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.05.2025 17:12
Экономика 26.05.2025 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2025 15:46
Экономика 26.05.2025 15:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.05.2025 06:18
Экономика 23.05.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.05.2025 06:17
Экономика 22.05.2025 06:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.05.2025 21:17
Экономика 21.05.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.05.2025 16:22 Реклама
Экономика 21.05.2025 16:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2025 15:56
Экономика 21.05.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.05.2025 18:01
Экономика 19.05.2025 18:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:40
Mitsubishi Lancer изъяли у волжанина за 51 неоплаченный штрафСмотреть фотографииCмотреть видео
20:10
В Волгоградской области развернули самолет рейса «Москва-Анталия‎» из-за жары в салонеСмотреть фотографии
19:40
В двух селах Волгоградской области обнаружили смертельную инфекциюСмотреть фотографии
19:04
Подешевел или подорожал? Смотрим реальные цены на бензин на волгоградских АЗССмотреть фотографии
18:55
Какие законы вступят в силу в июне: коротко о главномСмотреть фотографии
18:23
Проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы начнут воплощать в жизнь в 2026 годуСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде стартовал второй этап реконструкции трамвайных путей: фоторепортажСмотреть фотографии
17:34
Под Волгоградом в ходе масштабных рейдов с дронами выявлено 28 нелегаловСмотреть фотографии
17:01
В сети появился город билайна — в нем раскрывается более 100 способов борьбы с мошенникамиСмотреть фотографии
16:32
В ЦПКиО Волгограда готовятся к купальному сезонуСмотреть фотографии
15:51
Избитого в магазине в Волжском пенсионера спасают в больнице ФишераСмотреть фотографии
15:45
Сады Придонья инвестируют в экологическую модернизациюСмотреть фотографии
15:42
В Волгоградской области приняли закон об увековечивании памяти погибших защитников ОтечестваСмотреть фотографии
15:16
Пожарная лицензия МЧС на монтаж ОПС: что важно знать строителям ВолгоградаСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде осудили афериста за продажу квартир умерших людейСмотреть фотографии
15:05
Депутаты Волгоградской облдумы ограничили работу «наливаек» в МКДСмотреть фотографии
14:27
Росводресурсы продлили рыбную полку на Волжской ГЭС ради астраханской рыбыСмотреть фотографии
14:17
Жителя Волгоградской области арестовали за дебош в полицейской машинеСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде прошли рейды на железнодорожных станцияхСмотреть фотографии
13:10
Рособрнадзор запретил сдавать школьникам ЕГЭ за круглым столомСмотреть фотографии
13:03
Geely бьет рекорды продаж: какие автомобили, доступные в Волгограде, покупают сами китайцыСмотреть фотографии
12:56
Суд отправил в СИЗО молодчиков, зверски избивших волжанина в «Магните»Смотреть фотографии
12:44
Волгоградские власти привлекут ученых ВНИРО к проекту обводнения поймыСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде рабочие взялись за старый фонтан в сквере у «Горьковки»Смотреть фотографии
12:11
Шансы спрятаться равны нулю: смотрим, как силовики ловят мигрантов-нелегалов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Пыльная буря накроет Волгоград к концу дняСмотреть фотографии
11:36
Экс-полицейский и ветеран чеченской войны из Волгоградской области погибли на СВОСмотреть фотографии
11:03
«Били по голове и не давали встать»: молодчики под камерами зверски избили покупателя «Магнита» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Волгоградцев накажут за незаконный полив огородовСмотреть фотографии
10:31
Важный ингредиент для борща рекордно подорожал в ВолгоградеСмотреть фотографии
 