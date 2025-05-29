



Волгоградцы выразили недоумение в связи с публикацией новых данных Росстата о динамике цен на автомобильное топливо. Ранее ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство сообщало, что за период с 20 по 26 мая в регионе подешевели два вида бензина и солярка.





В частности, АИ-92 по подсчетам статистиков стал стоить в среднем 57, 22 рубля за литр, АИ-95 – 63,59 рубля, а дизтопливо – 68,37 рубля. При этом средняя стоимость АИ-98 составила 84,95 рубля – цены на этот бензин, по данным Росстата, остаются на одном уровне уже больше месяца.

Корреспонденты ИА «Высота 102» решили убедиться, какие в реальности ценники выставлены на заправках Волгограда. По итогам рейда, проведенного сегодня, 29 мая, можно сделать вывод, что разброс цен на АЗС различных операторов на один и тот же вид автомобильного топлива весьма значителен. При этом лишь одна компания реализует в настоящее время бензин и дизтопливо по ценам ниже тех, что указало федеральное статистическое ведомство. На остальных заправках они гораздо выше. Однако, даже при вычислении среднего арифметического выведенные цифры оказались больше, чем опубликованные Росстатом средние цены.





В частности, АИ-92 стоил сегодня на АЗС «Газпрома» 56,3 рубля, на «Роснефти» - 57,75, а на «Лукойле» - 58,08. Средняя цена на основании данных трех компаний составила 57,37 рубля (по версии Росстата – 57,22 рубля).

АИ-95 стоил на газпромовских заправках 63,1 рубля за литр, на АЗС «Роснефти» - 63,5 рубля, а на «Лукойле» - 64,77 рубля. Таким образом, средняя цена на этот вид бензина составила 63,79 рубля, тогда как по данным Росстата она меньше – 63,59 рубля.

Дизтопливо оказалось в наличии не на всех АЗС. Так, на «Роснефти» оно продается по 68 рублей за литр, а на «Лукойле» - за 69,76 рубля. По данным Росстата, солярка реализуется в регионе по средней цене в 68,88 рубля.





Эти цифры соответствуют среднеарифметическому, высчитанного на основании сведений двух продавцов нефтепродуктов.

Не везде в Волгограде можно найти и самый дорогую марку автомобильного топлива. На «Лукойле» этот вид бензина продают по 85,89 рублей за литр. Эта цифра больше, чем из сводки Росстата – 84, 95 рубля.