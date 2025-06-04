Волгоградцы сняли на видео ЧП с трамваем №13





В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло задымление трамвая маршрута №13 у остановки «Проспект Металлургов». Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, на место происшествия прибыли пожарные.





По информации жителей Волгограда, пассажиров трамвая высадили на остановке после задымления в нижней части корпуса вагона. На место сразу же были вызваны пожарные.

Отметим, что возможных ограничениях в движении трамваев в связи с происшествием не сообщается. В городском центре управления пассажирскими перевозками отказались комментировать инцидент и пожелали получить от редакции официальный запрос.

Видео: Жесть Волгограда / t.me