Происшествия

Волгоградцы сняли на видео ЧП с трамваем №13

Происшествия 04.06.2025 14:53
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04.06.2025 14:53


В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло задымление трамвая маршрута №13 у остановки «Проспект Металлургов». Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, на место происшествия прибыли пожарные. 



По информации жителей Волгограда, пассажиров трамвая высадили на остановке после задымления в нижней части корпуса вагона. На место сразу же были вызваны пожарные. 

Отметим, что возможных ограничениях в движении трамваев в связи с происшествием не сообщается. В городском центре управления пассажирскими перевозками отказались комментировать инцидент и пожелали получить от редакции официальный запрос. 

Видео: Жесть Волгограда / t.me

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