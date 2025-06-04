Три дачи и куча мусора сгорели в СНТ «Родник» под Волгоградом

Крупный пожар в СНТ «Родник» в Волгоградской области уничтожил несколько хозяйственных построек и кучу мусора, сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону. Огонь бушевал в дачном массиве, расположенном в поселке Царицын Городищенского района, накануне во второй половине дня. На ликвидацию возгорания сотрудникам подразделений 65-й пожарно-спасательной части потребовалось больше часа.

По данным регионального МЧС, горели три хозяйственные постройки, металлический вагончик, навес деревянный и строительный мусор на площади 500 кв.м.

Установлено, что возгорание началось в результате неосторожного обращения с огнем. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что крупные пожары в этом СНТ случают регулярно. Так, осенью 2020 года из-за сухой погоды и сильного ветра огонь по балке подошел вплотную к дачному массиву. Тогда пожарным подразделениям удалось отстоять дачи, но несколько домов сгорели.

Фото из архива V102.RU