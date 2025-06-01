Девочку весом 720 граммов спасли в Волгограде

Волгоградские врачи провели огромную работу, чтобы сохранить жизнь и здоровье недоношенной девочке, которая родилась весом 720 граммов, передает V102.RU.
Как сообщили в облздраве, малышка появилась на свет на 25-й неделе в перинатальном центре №2.
Чтобы младенец окреп и набрал вес, понадобилось три месяца. На минувшей неделе маму с девочкой, которую назвали Дашей, выписали. Родители ребенка тепло поблагодарили персонал клиники за помощь, заботу и профессионализм.
Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области