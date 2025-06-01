Здоровье

Девочку весом 720 граммов спасли в Волгограде

Здоровье 01.06.2025 09:35
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01.06.2025 09:35


Волгоградские врачи провели огромную работу, чтобы сохранить жизнь и здоровье недоношенной девочке, которая родилась весом 720 граммов, передает V102.RU.

Как сообщили в облздраве, малышка появилась на свет на 25-й неделе в перинатальном центре №2.

Чтобы младенец окреп и набрал вес, понадобилось три месяца. На минувшей неделе маму с девочкой, которую назвали Дашей, выписали. Родители ребенка тепло поблагодарили персонал клиники за помощь, заботу и профессионализм.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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