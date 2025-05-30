Волгоградка с фиктивной инвалидностью десять лет получала соцвыплаты





В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает V102.RU, волгоградка с помощью фиктивного удостоверения об инвалидности получила более 1,5 миллионов рублей в виде соцвыплат.

Установлено, что злоумышленница в июне 2014 года предоставила в отделение Пенсионного фонда поддельную справку об установлении ей II группы инвалидности. Благодаря ей женщина в период с июня 2014 года по сентябрь 2024 года получала выплаты по инвалидности и страховую пенсию.

– Вину в содеянном фигурантка дела полностью признала и возместила причиненный ущерб. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Центрального района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, – рассказала старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный. Теперь волгоградце грозит до 10 лет лишения свободы.