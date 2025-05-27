«Закрываем окна»: волгоградцы задыхаются из-за пожара на берегу Волги





Жители Советского района Волгограда вынуждены закрывать окна, чтобы спастись от зловонного запаха пожара, бушующего на берегу Волги.

- В районе поселка завода имени Петрова дышать невозможно. Закрываем окна. Очень похоже, что на берегу Волги горит мусор, - сообщили горожане V102.RU.

Волгоградцы делятся в соцсетях видео черных клубов дыма, подымающихся над жилыми домами.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о пожаре в Советском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 19:13.

- Горела сухая растительность на площади 1400 кв.м.. Пожарные подразделения 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20:33. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Видео: Волгоград / t.me