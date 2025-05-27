Происшествия

В Волгограде полиция задержала пятерых возмутителей порядка в ЖК «Ново-Комарово»

Происшествия 27.05.2025 13:25
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27.05.2025 13:25


В Советском районе Волгограда полиция установила личности и задержала пятерых дебоширов, устроивших конфликт во дворе ЖК «Ново-Комарово». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, один из них оказался несовершеннолетним, а трое из задержанных – жители Астраханской области.



Как ранее сообщалось информагентством, момент конфликта, случившегося вечером 23 мая, зафиксировали на видео местные жители, которых разбудили крики неизвестных мужчин. На место происшествия были направлены наряды полиции, однако участники конфликта скрылись до их приезда.

Сотрудниками районного отдела полиции удалось в кратчайшие сроки установить личности хулиганов и задержать. 

– Граждане были доставлены в отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы. Суд, рассмотрев представленные полицейскими материалы, назначил совершеннолетним дебоширам наказание в виде денежного штрафа и административного ареста, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Материалы в отношении 17-летнего юноши переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Советского района.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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