В Волгограде во дворе ЖК «Ново-Комарово» дебоширы перебудили жильцов





В Советском районе Волгограда полиция проводит проверку по факту конфликта, случившегося во дворе ЖК «Ново-Комарово». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, сообщение об инциденте поступило поздним вечером 23 мая.





Момент конфликта зафиксировали на видео местные жители, которых разбудили крики неизвестных мужчин. На место происшествия были направлены наряды полиция, однако участники конфликта скрылись до их приезда.

- Из больниц информация об обращении граждан за медпомощью, получивших телесные повреждения в ходе данного конфликта, не поступала. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: Волгоград / t.me