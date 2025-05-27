Защитник волгоградского «Ротора» Дмитрий Прищепа сыграет против сборной России

Защитник волгоградского «Ротора» Дмитрий Прищепа вошел в окончательный состав сборной Беларуси на товарищеские матчи с Россией и Казахстаном, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации футбола.
Прищепа получил приглашение на сборы с 1 по 10 июня. В рамках УТС сборная Беларуси под руководством испанского специалиста Карлоса Алоса встретится с соперниками из Казахстана 5 июня и нашей национальной командой. Поединок с подопечными Валерия Карпина пройдет 10 июня на новом Национальном футбольном стадионе в Минске.
Отметим, в завершившемся розыгрыше Первой лиги Прищепа провел за «Ротор» 27 матчей, в которых забил три гола. У 23-летнего левого защитника по окончании сезона 24/25 завершается контракт с сине-голубыми. Новый договор с волгоградским клубом Дмитрий еще не подписал.
Фото Геннадия Гуляева V102.RU (архив)