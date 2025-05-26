Депутаты Волгоградской гордумы обобщили сведения о своих доходах

Борьба с коррупцией 26.05.2025 21:40
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26.05.2025 21:40
Депутаты Волгоградской гордумы исполнили обязанность предоставления сведений о доходах и расходах, а также об имуществе за 2024 год, однако никаких конкретных данных об этом в открытом доступе не появится. Как напоминает ИА «Высота 102», с 2022 года данная информация не публикуется, а депутаты и чиновники отчитываются перед общественностью за исполнение антикоррупционного законодательства в виде «обобщенной информации».
Согласно коротенькой таблице, опубликованной на сайте городского представительного органа, один депутат из 36 предоставил сведения о доходах, расходах и имуществе. Никто из депутатов не нарушил срок предоставления таких сведений. Еще 31 депутат отчитался об отсутствии каких-либо сделок, совершенных за отчетный период. А четыре народных избранников попали под действие Указа Президента «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».
Напомним, ранее по такой же обезличенной схеме отчиталась о завершении декларационной компании и Волгоградская областная дума.
Фото V102.RU (архив)
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