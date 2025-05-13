Депутаты Волгоградской облдумы тайно отчитались о доходах за 2024 год





Депутаты Волгоградской областной думы, как в прошлом и в позапрошлом годах, непублично представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте регпарламента, из 38 депутатов областной думы, работающих на постоянной основе, предоставили сведения о доходах и расходах 19 человек, а из народных избранников, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной работы, такую декларацию заполнил один человек по причине наличия сделки с имуществом, совершенной в прошлом году. Депутаты Волгоградской областной думы, как в прошлом и в позапрошлом годах, непублично представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте регпарламента, из 38 депутатов областной думы, работающих на постоянной основе, предоставили сведения о доходах и расходах 19 человек, а из народных избранников, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной работы, такую декларацию заполнил один человек по причине наличия сделки с имуществом, совершенной в прошлом году.

Еще 12 депутатов предоставили уведомление об отсутствии фактов совершения подобных сделок. При этом на шесть депутатов, отмечено в справке, распространяется действие Указа Президента РФ, который позволяет не предоставлять сведения о доходах в период СВО. Еще 12 депутатов предоставили уведомление об отсутствии фактов совершения подобных сделок. При этом на шесть депутатов, отмечено в справке, распространяется действие Указа Президента РФ, который позволяет не предоставлять сведения о доходах в период СВО.

Напомним, с 2022 года информация о доходах чиновников и депутатов публикуется только в обобщенном виде. В открытом доступе появляются лишь обезличенные сведения о количестве тех, кто выполнил требования антикоррупционного законодательства, и тех, кто этого не сделал. Напомним, с 2022 года информация о доходах чиновников и депутатов публикуется только в обобщенном виде. В открытом доступе появляются лишь обезличенные сведения о количестве тех, кто выполнил требования антикоррупционного законодательства, и тех, кто этого не сделал.

В итоге все депутаты Волгоградской облдумы выполнили требования законодательства, однако в публичном пространстве сведения о доходах и имуществе народных избранников никто не увидит. Тем не менее, предоставленные депутатами данные будут проверяться. И в случае несоответствия сведений депутатов могут ждать неприятности. В итоге все депутаты Волгоградской облдумы выполнили требования законодательства, однако в публичном пространстве сведения о доходах и имуществе народных избранников никто не увидит. Тем не менее, предоставленные депутатами данные будут проверяться. И в случае несоответствия сведений депутатов могут ждать неприятности.

Например, в прошлом году депутат Волгоградской гордумы Сергей Шилин лишился должности заместителя председателя одного из комитетов городского представительного органа из-за иностранного счета его супруги.

Фото Волгоградской областной думы