Два человека пострадали в ДТП в легковушками и грузовиком на юге Волгограда





В Кировском районе Волгоград два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковушек и грузовика. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, на ул. Окружная столкнулись «ВАЗ-2114», «Лада Гранта» и Mercedes.

– Около 12.00 напротив дома №8/1 по ул. Окружная произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП за медпомощью обратились водитель и пассажир автомашины «четырнадцатой», – сообщили в пресс-службе главка полиции.





В настоящее время на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По сообщению очевидцев аварии, предполагаемый виновник ДТП – водитель ВАЗа.

– «Лада» стояла в крайнем левом ряду для поворота налево, «четырнадцатая» не выдержала дистанцию и врезалась в «Ладу», от чего ту уже выбросило на встречную полосу и прямо на грузовик, – сообщают волгоградцы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области