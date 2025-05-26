Расследования

Два человека пострадали в ДТП в легковушками и грузовиком на юге Волгограда

Расследования 26.05.2025 13:33
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26.05.2025 13:33


В Кировском районе Волгоград два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия  с участием легковушек и грузовика. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, на ул. Окружная столкнулись «ВАЗ-2114», «Лада Гранта» и Mercedes. 

– Около 12.00 напротив дома №8/1 по ул. Окружная произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП за медпомощью обратились водитель и пассажир автомашины «четырнадцатой», – сообщили в пресс-службе главка полиции. 


В настоящее время на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По сообщению очевидцев аварии, предполагаемый виновник ДТП  – водитель ВАЗа. 

– «Лада» стояла в крайнем левом ряду для поворота налево, «четырнадцатая» не выдержала дистанцию и врезалась в «Ладу», от чего ту уже выбросило на встречную полосу и прямо на грузовик, – сообщают волгоградцы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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